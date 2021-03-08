شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 8-3-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.57 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين متجها صوب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، حيث أثار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قلق المستثمرين في أسواق الأسهم.

ونزلت العملة الأمريكية 4% في الربع الأخير من 2020 لكنها ارتفعت أكثر من 2.4% منذ بداية العام أمام منافسيها، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على تقييمات الأسهم المرتفعة ويزيد من إغراء العملة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.64 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.57 جنيه للشراء .

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.57 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.59 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.63 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.55 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.