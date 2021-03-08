شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر
- الالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وقالت الحكومة أن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها حتى نهاية مارس 2021 يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021، ومساندة من الدولة لهم فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية .
وأكدت على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«16395»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .