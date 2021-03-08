شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الممتد – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع قوي ليتخطى هدفنا المنتظر عند 67.00 ويستقر فوق مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، ليتجه نحو زيارة مستوى 70.00 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 66.30 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد