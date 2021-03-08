برنت يتجاوز 70 دولارا لأول مرة منذ الجائحة بعد هجوم السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 70 دولارا للبرميل اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين، في أعقاب تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.

وبلغت عقود برنت تسليم مايو أيار 71.38 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير كانون الثاني 2020، وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش سجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.60 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 1.47 دولار أو 2.2 بالمئة مسجلا 67.56 دولار. ولامس عقد أقرب استحقاق 67.98 دولار في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بينما تؤذن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة والصين بانتعاش اقتصادي عالمي.

كانت قوات الحوثيين أطلقت أمس الأحد طائرات مسيرة وصواريخ صوب قلب صناعة النفط بالسعودية، مستهدفة مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، مما وصفته الرياض بأنه هجوم فاشل على أمن امدادات الطاقة العالمية.

وقال المحللون لدى آي.ان.جي في تقرير "نتوقع المزيد من الصعود في السوق على المدى القصير، لاسيما أن من المرجح أن تحتاج السوق الآن إلى تسعير علاوة مخاطر مع تزايد وتيرة الهجمات،" مشيرين إلى أن هذا هو الهجوم الثاني في الشهر الجاري عقب هجوم استهدف جدة في الرابع من مارس آذار.

وارتفع برنت والخام الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها استمرار تخفيضات الإنتاج دون تغير يذكر في أبريل نيسان.