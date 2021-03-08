بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بنك الكويت المركزي يعبر عن اعتزازه بأداء موظفاته اللواتي تؤدين أبرز المهام بكفاءة وتميز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تمكين المرأة لأداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية أكد بنك الكويت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى المؤسسة، حيث يقدم بنك الكويت المركزي أحد أبرز الأمثلة على دور المرأة الفاعل داخل المجتمع الكويتي في مختلف الوظائف وأدائها المتميز في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي أشار إلى حرص بنك الكويت على تعزيز دور المرأة في البنك وفي هذا السياق قام بإطلاق عديد من المبادرات التي تهدف لتعزيز المساواة في البنك، وتشجيع الكوادر النسائية وتأهيلها لتولى المناصب القيادية في المستقبل، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المهنية التي تحقق لتلك الكوادر مسارا من التطوير المستمر.

وأشار المحافظ الهاشل إلى أن نسبة النساء العاملات في بنك الكويت المركزي تشكل (58%) من مجموع موظفي البنك، فيما أسند البنك (42%) من المناصب القيادية إلى سيدات إيمانا منه بكفاءة الكوادر النسائية الوطنية وقدرتها على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام على نحو يساهم في تميز المؤسسة وتقدمها، وهو ما تثبته نسبة الموظفات الحائزات على جائزة التميز الوظيفي، التي بلغت )57%( من مجموع الموظفين الحائزين على تلك الجائزة في البنك.

وأكد المحافظ أن بنك الكويت المركزي سيواصل هذا النهج القائم على المساواة في منح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.