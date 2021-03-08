بوبيان يشجع موظفيه على تلقى تطعيم كوفيد 19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن بنك بوبيان عن مجموعة من المحفزات لتشجيع موظفيه على تلقى تطعيم ( لقاح ) كوفيد 19 وذلك حرصاً من إدارة البنك على صحة العاملين في البنك وعائلاتهم ومساندة لخطة الدولة في تشجيع الجميع مواطنين والمقيمين على تلقى اللقاح .

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد ان الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين الأمر الذي يستدعى تضافر جهود الجميع من أجل العمل على تقليل الاعداد ومواجهة هذه الجائحة سواء من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة او الإسراع في تلقى التطعيم .

وأضاف " من هذا المنطلق قرر البنك إطلاق حملة خاصة بين موظفيه لتشجيعهم على تلقى التطعيم لاسيما مع منح الجهات الصحية موظفي البنوك الاولوية ضمن الصفوف الأولى لتلقى التطعيم وهي خطوة تسهل الحصول على مواعيد سريعة لموظفي القطاع المصرفي " .

** حوافز عديدة

ونوه الحماد إلى الحوافز التى يمنحها البنك لموظفيه بعد تلقيهم التطعيم ومن بينها الحصول على يوم للراحة مع منحهم هدايا فورية تصلهم إلى مكاتبهم .

واضاف ان البنك ينظم حملة تستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل تتضمن مجموعة من العروض والمزايا الخاصة بالموظفين الذين تلقوا التطعيم كالحصول على خصومات في مطاعم وكافيهات والاندية الصحية وغيرها.

وأشار الحماد إلى أنه سيتم إجراء السحب الكبير لمجموعة من الهدايا والجوائز القيمة التى تتضمن هواتف ذكية و سبائك ذهبية وكوبونات شراء ومبالغ نقدية حيث سيدخل السحب جميع الموظفين الذين تلقوا التطعيم .

من ناحية أخرى نوه الحماد إلى أن البنك وعلى مدار الفترة الماضية وخلال الفترة المقبلة سيقوم بإرسال تعاميم تحفيزية للموظفين إلى جانب استضافة مجموعة من المختصين للقاء الموظفين والحديث عن أهمية التطعيم باستخدام وسائل التواصل عن بعد .

وأكد الحماد أن البنك ومنذ بدء الجائحة وهو حريص على توفير الظروف المناسبة للعمل لموارده البشرية ومن ذلك قيامه في سبتمبر الماضي منح الموظفات الامهات ممن لديهم أبناء في مراحل الدراسة المختلفة من الحضانة وحتى المرحلة المتوسطة بعض المزايا التى تمكنهم من رعاية ابنائهم بصورة أفضل .

وتم السماح للموظفات من الامهات العاملات في الفروع بالاستئذان لساعتين عمل يومياً الى جانب السماح للموظفات الامهات في مختلف إدارات البنك بالعمل من المنزل لمدة 3 أيام اسبوعياً من أجل ان يتابعن دراسة ابنائهن بشكل جيد .

واضافة إلى ما سبق فقد تم توفير أجهزة آيباد لجميع هؤلاء الموظفات بدعم يتحمله البنك يصل إلى 50 % من قيمة الجهاز إلى جانب إمكانية سداد القيمة على مدار شهرين انطلاقاً من الحرص على توفير أفضل العروض للموظفين.