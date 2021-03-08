"وفرة للاستثمار": البورصة تواجه تحديات في الفترة المقبلة أبرزها إعلانات نتائج الشركات عن 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت شركة وفرة للاستثمار الدولي في تقريرها الشهري عن أسواق المال أن كافة مؤشرات بورصة الكويت انخفضت في نهاية فبراير وذلك لعدة أسباب أبرزها عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات المستمرة خلال الفترة السابقة، كما أثرت بشكل سلبي الأخبار الضبابية وعدم الوضوح والتهديد بالعودة لإيقاف بعض الأنشطة التجارية والتجاذبات السياسية الداخلية على أداء السوق.

تحديات الفترة المقبلة

وحول أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة، فقال التقرير إن هناك عدة تحديات لا يمكن إغفالها ستشكل توجه السوق خلال المرحلة المقبلة ومنها العوامل السياسية الداخلية والجيوسياسية بالمنطقة والعالم، إضافة إلى مدى الانحسار الفعلي لجائحة كورونا وطريقة التعامل معها وعودة الحياة الطبيعية وكذلك عدم توقف الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، والأهم من ذلك استمرار إعلانات نتائج عام 2020 والتوزيعات التي سترسم ملامح السوق بشكل كبير، وكذلك طرح منتجات استثمارية جديدة بالسوق الكويتي.

ملخص أداء بورصة الكويت

وتطرق التقرير إلى أبرز أرقام سوق الكويت للأوراق المالية في فبراير حيث أقفل المؤشر العام للسوق عند 5,649.2 نقطة منخفضاً بنسبة 2.26% منذ بداية الشهر، كما أغلق المؤشر الرئيسي على 4,650.5 نقطة منخفضاً بنسبة 1.92% منذ بداية الشهر، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.38% منذ بداية الشهر ليغلق على 6,157.5 نقطة، كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 33.05 مليار دينار منخفضة بنسبة 2.22% منذ بداية الشهر فيما بلغت القيمة المتداولة للشهر 834.75 مليون دينار

منخفضة بنسبة 1.20% عن الشهر السابق من خلال تداول 6.05 مليارات سهم بانخفاض بلغ 0.06% عن الشهر السابق، من خلال إبرام 206,689 صفقة منخفضة 4.40% عن الشهر السابق.

وأضاف التقرير أن سهم "مدينة الأعمال" حقق أعلى ارتفاعاً منذ بداية الشهر بنسبة بلغت 37.68% فيما شهد سهم "الإعادة" أعلى انخفاضاً بنسبة بلغت 29.93% منذ بداية الشهر.

أسواق المال الخليجية

وبين التقرير أن مؤشر السوق السعودي حقق أعلى ارتفاعاً بين الأسواق الخليجية بنسبة بلغت 5.08% منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي أعلى انخفاضاً بنسبة بلغت 3.86% منذ بداية الشهر.

السوق العالمي

ورصد التقرير أيضاً بأن الولايات المتحدة أضافت 49 ألف وظيفة إلى سوق العمل وانخفض معدل البطالة إلى 6.3٪، كما ظل المستثمرون يأملون في إعادة فتح الاقتصاد بشكل سلس وإلى تحفيز إضافي قد يصل إلى 1.9 تريليون دولار من قبل إدارة بايدن خلال مارس، وحصلت الإدارة الأمريكية على 200 مليون جرعة أخرى من لقاحات موديرنا وفايزر ليصل إجمالي إلى 600 مليون لتكفي لما يقارب 300 مليون أمريكي بنهاية يوليو، وبين التقرير بأن وول ستريت كان في منتصف موسم قوي لجني الأرباح حيث أعلنت 184 شركة في S&P 500 نتائجها حتى الآن وتجاوزت 84.2٪ من توقعات المحللين، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 4.9٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك 7.8٪ وحقق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعاً بلغ 5.9٪.