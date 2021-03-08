شكرا لقرائتكم خبر عن اليابانيون يرفضون حضور جمهور الأجانب للألعاب الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «يوميوري» المحلية، الاثنين، أن معظم اليابانيين يرفضون حضور الجماهير الأجنبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقرر إقامتها في عاصمة بلادهم الصيف القادم خوفاً من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار نتيجة وصول أعداد كبيرة من المشجعين من الخارج إلى بلادهم.

ومن المقرر أن يتخذ المنظمون قراراً في شأن حضور الجمهور بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة 77% من المشاركين يرفضون السماح للجمهور الأجنبي بالحضور مقابل 18% فقط أيدوا السماح بحضور المشجعين الأجانب.

وقال المنظمون أيضاً إنهم سيحددون سقفاً للحضور الجماهيري بصفة عامة في إبريل/نيسان المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن نسبة 48% من المشاركين يعارضون الحضور الجماهيري بصفة عامة في الدورة بينما وافق 45% على السماح بحضور الجمهور.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020، لكنها تأجلت إلى العام الحالي في ظل استمرار تفشي العدوى بالفيروس حول العالم.

ومن المقرر أن تقام الدورة ما بين 23 يوليو /تموز والثامن من أغسطس/ آب 2021.