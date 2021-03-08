شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تطلق مبادرة العيادة الطبية الافتراضية لخدمة أفراد المجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي تتبعها جامعة الشارقة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وتطبيقاً لأحد أهم أركان خطتها الاستراتيجية «خدمة وتنمية المجتمع» دشنت الجامعة مبادرة مجتمعية توفر الوصول المجاني إلى الاستشارات الطبية عن بُعد لكافة سُكان الشارقة تحت عنوان «العيادة الطبية الافتراضية»، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب.

التواصل مع أطباء العيادة

تأتي المبادرة في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية في الحرم الجامعي، والتي سوف تقدم خدمة الاستشارات الطبية المجانية لطلبة الجامعة وأعضاء هيئاتها التدريسية والإدارية والفنية، وأفراد المجتمع في إمارة الشارقة، بجانب شريحة كبيرة من فئة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون الحضور شخصياً للعيادات الصحية.

وتشمل العيادة الطبية الافتراضية منصتين لمقابلة المراجعين والتحدث مباشرة إلى الأطباء المختصين، وهي مزودة ببرنامج للتسجيل والحجز، وأيضاً عن طريق استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ومن أهم التخصصات التي تخدمها العيادة الطبية الافتراضية: أمراض الباطنة العامة، والجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض النساء والولادة، والأطفال، والعيادة النفسية، وأيضاً هناك عيادة مخصصة للرد على استفسارات الجمهور حول «كوفيد- 19»، ويمكن التسجيل والحجز آلياً حيث سيتم إرسال رابط للمراجع عن طريق الواتس آب، وعند حلول الموعد المحدد يقوم المراجع بفتح هذا الرابط ليتواصل مباشرة بأحد أطباء العيادة بالصوت والصورة، بعد ذلك يقوم الطبيب بأخذ التاريخ المرضي ومن ثم يقرر سبل المعالجة الممكنة أو التحويل لتخصصات أخرى. وإذا تطلب الأمر فيقوم المراجع باستلام الوصفات أو طلبات الفحص المخبري عن طريق البريد الإلكتروني أو الواتس آب.