شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم إعمار تهبط ببورصة دبي بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسرًا 12.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2533.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 48.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 665 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبط ببورصة دبي قطاعي السلع والعقارات بنسبة 1.95%، 1.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.15% يليه قطاع النقل بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.02%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.01%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.21%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 17.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.92%.

في سياق متصل أعلنت شركة يونيكاي للأغذية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري، وذلك لمناقشة الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والموافقة على جدول وموعد اجتماع الجمعية العمومية مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومتابعة الأمور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية.

في السياق ذاته أعلنت شركة دبي للاستثمار، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 مارس الجاري، للنظر في اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 لعرضها على مساهمي الشركة، والموافقة على موعد ووقت ومكان جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021 وعلى القرارات الصادرة بالتمرير، والنظر في تقديم التوصية للجعية العمويمة للمصادقة على النتائج المالية المدققة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في تقديم مقترج للجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 8.25 فلس للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 عوضًا عن المقترح السابق الذي تم النظر فيه من قبل مجلس الإدارة.

في سياق آخر قالت شركة داماك العقارية دبي، إن الهدف من زيادة ملكية الشركة في رأسمال شركة داماك انترناشيونال ليمتد من 20% إلى 45%، هو زيادة الشركة لحصتها الاستراتيجية في شركة داماك انترناشيونال ليمتد، والتي تمتلك بدورها بصورة غير مباشرة 75% من مشروع ناين المز العقاري في مدينة لندن وتعمل على مشروع منتجع في المالديف، وتدخل المعاملة في طبيعة عمل الشركة، وقيمة المعاملة (مقيمة بشكل مستقل) أقل من 5% من رأس مال الشركة المصدر.