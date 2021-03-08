شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل رغم تراجع 116 سهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.19% رابحًا 17.93 نقطة ليصل إلى مستوى 9369.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسرًا 143.38 نقطة ليصل إلى مستوى 25883.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.

صعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.40%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.42%، ثم قطاعي المرافق العامة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.12%.

وقفز 55 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 9.92%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 8.44%، وتراجع 116 سهماً على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 2.55%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 2.25%، ثم سهم "عسير" بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 334.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن البنك الأهلي التجاري، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورة المجلس القادمة ومدتها 3 سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 15 مايو عام 2021 وتنتهي في 14 مايو عام 2024.

في سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، موافقة مجلس الإدارة أمس الأحد، على إغلاق فرع الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية للفرع ولتخفيض المصاريف العمومية والإدارية.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ("نادك")، إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية ("دافا") ومالك رأس المال فيها الأستاذ بتال سعيد بتال الدوسري ("مالك دافا") للدخول في مناقشات فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال شركة دافا الزراعية أو بعض من أصولها والتي تصل مساحتها إلى 70 هكتار ("الصفقة المقترحة")، وتشمل أعمال دافا البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية والمناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم وذلك في مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية وإنتاج الخضروات والفواكة.