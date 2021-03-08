شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق على جلسة التداول ليصل إلى مستوى 702.963 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14180 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4461 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2255 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3288 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 100 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 29586 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 55 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 10978 سهم، كما اشترى مجلس إدارة بنك قناة السويس 5 آلاف سهم.

أعلنت شركتا الشرقية - ايسترن كومباني، جي بي أوتو، تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، بنحو 851.1 ألف سهم للأولى، 174.2 ألف سهم للثانية.

في سياق آخر أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، موافقة مجلس الإدارة، خلال اجتماع أمس الأحد، على بيع كامل قطعة الأرض رقم 31 وما عليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي، تعيين طارق رشدي عضوًا مستقلاً بمجلس إدارة البنك، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.