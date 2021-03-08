شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة البحرين بضغوط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.61% خاسرًا 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1467.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 903.4 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 37.35% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.01% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.28%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 0.61%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.05% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.65%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.26%.

في سياق متصل أعلنت شركة أي بي إم تيرمينالز البحرين، تعيين مورين بانيرمان كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك اعتبارًا من 3 إبريل المقبل.

في سياق آخر أعلنت شركة المجموعة العربية للتأمين، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 إبريل عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد تحويل 1.4 مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل المتبقي 12.2 مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستبقاة.