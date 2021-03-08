شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ748 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 مارس 2021، مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا ملحوظا، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 748 جنيها للجرام – قابل للتغير – وذلك مع هبوط المعدن النفيس عالميًا دون 1700 دولار، رغم صعود الأونصة في التعاملات الصباحية إلى 1708 دولار، لكنها عاودت الهبوط بضغط ارتفاع عوائد السندات.





أسعار الذهب:عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها للجرام.عيار 24 اليوم 854.85 جنيه.عيار 18 سعره 641.14 جنيها للجرام.سجل الجنيه الذهب 5984 جنيها.أونصة الذهب تتراوح بين 1695 إلى 1698 دولار.

كافة الأسعار المنشورة الآن قد تشهد تغيرات عدة في السوق المصري على مدار الساعات القليلة القادمة، في ظل تغير دائم لسعر أونصة الذهب عالميًا بسبب استمرار المضاربة، لأن سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا، حيث تشهد أونصة الذهب حركة مستمرة طوال التداول عليها في البورصات العالمية.

أسعار الذهب على المستوى العالمي تضررت بصورة ملحوظة من ارتفاع الدولار، وكذلك انتعاش في سوق الأسهم، وهذا يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة والتخلي عن الذهب بوصفه ملاذا آمنا في أوقات الأزمات والاضرابات السياسية أو الاقتصادية أو وقت انتشار الأمراض والأوبئة، لذلك يظل الذهب قرب أدنى مستوياته هذا العام.