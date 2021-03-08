شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لجهاز الإحصاء بمناسبة اليوم العالمى للمرأة: 27 % تمثيل المرأة فى البرلمان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد إنعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويصدر الجهاز المركزى هذا اليوم بياناً صحفياً يستعرض أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

ووفقا للبيانات الأولية لتقديرات السكان فى 1/1/2021 بلغ عدد السكان المصريين بالداخل (101مليون نسمة) مثلت الإناث منهم 48,5 مليون نسمة.

وبلغت نسبة النوع 106,1% (أي أن هناك 106,1 ذكر لكل 100أنثى)، بلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75,9سنة مقابل 73,4 سنة للذكور عام2021.

المرأة في مواقع صنع القرار عام 2020/2021:

وحصلت المرأة على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة.

وحصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان (نظام التعيين 14سيده، 148سيده بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% في مجلس النواب.

وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67,4% للرجال.

بلغ معدل البطالة للإناث 17,7% مقابل 6,0% للذكور.

بلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11,8% مقابل 63.4% للذكور.

بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 88,0% مقابل 65,0 % للذكور.

بلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 71,4% مقابل 40,2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 69,4 % مقابل 34,0% للذكور.

بلغت نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 37,5% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 33.5%، أما نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 25,9%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18,6%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13.6%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1,5%.

وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى 2019/2020 بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48,7% مقابل 51,3% للذكور.



وتباينت نسب القيد الإجمالى للإناث في مختلف المراحل التعليمية كالتالي: وتباينت نسب القيد الإجمالى للإناث في مختلف المراحل التعليمية كالتالي: مرحلة التعليم قبل الابتدائي 28.9%.

المرحلة الابتدائية 104.3%.

المرحلة الإعدادية 96,5%.

الثانوي العام 36,0%، الثانوي الفني (تجارى 16.9%، صناعي 12.3%، زراعى1.2%).

بلغ معدل التسرب في عامي (2017/2018 - 2018/2019) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 2,6% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 2,8% للذكور فى نفس العام.

وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2020:

ارتفع عدد عقود الزواج عام 2020 حيث بلغ 913656 عقد مقارناً بعام 2019 حيث كان 879298 عقد.

وارتفعت عدد إشهادات الطلاق إلى 221194 إشهاده عام 2020 مقارناً بعام 2019 حيث كان 205387 إشهاده.

وفي مجال التمكين السياسي

تنفيذ عده برامج لتوعية النساء لزيادة فرص تولى المرأة المناصب القيادية بالأجهزة القضائية والتنفيذية بالدولة.

حملة صوتك لمصر بكره لتثقيف عدد (3,326,941) من الناخبات بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفي مجال التمكين الإقتصادى

برنامج أدها وأدود وأستهدفت حوالى 248 مستفيده لتطوير الحرف اليدوية والتراثية.

مبادرة القطن المصرى من الزراعة إلى الحصاد الذى استهدف 191 سيده من الرائدات الريفيات.

خدمات تسويقية وجلسات إرشاد لصاحبات المشروعات الصغيرة وصل إجمالي المستفيدات منها 174 سيده وجمعية.

برنامج الادخار والإقراض الرقمي من خلاله يتم نشر ثقافة استخدام المحفظة الإليكترونية على الهواتف المحمولة والذى استهدف 150 سيدة مقسمة إلى خمس مجموعات كل مجموعة 30 سيده.

وفي مجال التمكين الاجتماعى

بناء قدرات الرائدات الريفيات حيث إستهدف 480 رائدة.

استخراج الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، توثيق عقود زواج وسواقط القيد)لـ103593 سيده مستهدفة.

حملة مصر أرض المحبة والسلام أستهدفت 2000 مستفيده لدعم أواصر السلام والمحبة بين أبناء المحافظة .

حملة بلدي أمانة التي استهدفت 4418233 حيث تهدف إلى التوعية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

وفي مجال الحماية

برامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات، حيث تم تدريب 684 من أعضاء الهيئة القضائية، 78 من أعضاء الطب الشرعى، 57 من ممثلي الجمعيات الأهلية، 33 من الإعلامين.

دعم مكتب شكاوى المرأة لإستقبال الشكاوى والمشورات القانونية ورفع الوعى القانوني للمرأة.

حملة احميها من الختان التي استهدفت 3583453 مستفيدة.