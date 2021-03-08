شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 8-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بمقدار يترواح ما بين قرش وقرشين، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، مرتفعا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش مسجلا 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى "cib" فارتفع قرشين ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات الأسبوع الماضى، أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17% الشهر الماضى فى أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار فى بتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ فى التنامى من إجمالى حجم التداولات.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.62 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.74 جنيه للبيع.