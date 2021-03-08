شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين24-29 جنيها بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 8-3-2021 في محلات الدواجن، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 24-29 جنيها للكيلو للدواجن البيضاء، والدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فسجلت الكرتونة بين 39-42 جنيها بالنسبة للبيض المزارع، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها .

والجدير بالذكر أن قطاع الدواجن في مصر قادر على تصدير من 700 ألف إلى مليون كتكوت ونحو مليار بيضة سنويا، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وإنتاج مصر من بيض المائدة خلال عام 2020 حوالى 13 مليار بيضة محققا الاكتفاء الذاتى، وفتح أفاق جديدة للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بتخصيص 9 مواقع منها 4 فى محافظة قنا، 2 فى الأقصر، 2 فى الوادى الجديد، وموقع واحد فى شمال سيناء، وجارى تسجيل 13 موقعا آخر تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.