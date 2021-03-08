شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر بجانبية لحظية- تحليل - 8-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتجاوزه للحاجز المستقر عتد 129.65 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد ولنلاحظ تشكيله بذلك لتذبذب جانبي بانحصاره فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 128.25.

بشكل عام, فإن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لننتظر تجاوزه للحاجز الحالي والوصول مباشرة نحو 130.20 و 131.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.50 و 129.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق