شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون تغيير-تحليل - 8-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد بتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة لتشكيل مستوى 147.85 للدعم الإضافي ليزيد ذلك من فرص تجميع قريبا للعزم الإيجابي, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد والذي يتطلب تجاوز مستوى 150.60 والوصول نحو المقاومة المحورية الممتدة نحو 151.80 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 149.25 و 150.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد