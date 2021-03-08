شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالتذبذب السلبي– تحليل - 8-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بتجاوزه مؤخرا للدعم المستقر عند 1105.00 ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة متمركزا بذلك دون الحاجز المتمثل بمستوى 1190.00 ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات السلبية خلال الفترة القادمة.

حاليا وبتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, فإن ذلك سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ولنذكر بأن نجاحه بالهبوط دون مستوى 1105.00 سيمكنه من تسجيل أهداف تصحيحية سلبية جديدة بوصوله نحو 1070.00 و 1000.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1170.00 و 1105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر المطلوب