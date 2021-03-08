شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي للاستشارات: الخدمات الأرضية سجلت أسوأ نتائج سنوية بسبب تأثر قطاع الطيران العالمي بالجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات، إن النتائج الأسوأ لشركة الخدمات الأرضية منذ إنشائها جاءت مع عام الجائحة، ومع تأثر قطاع الطيران العالمي.

وأضاف أن هذه النتائج تظل معلومات تاريخية، ويبقى نظرة المستثمرين للمستقبل، والذي يحمل تحديات في عودة طبيعة حركة الطيران، مع الإبقاء على التفاؤل في التحسن، بدليل أن سهم الشركة تفاعل إيجابيا، رغم إعلان الخسائر، بحسب موقع قناة العربية.

يشار إلى أن البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة أمس الأحد، كشفت عن التحول لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأشار محمد العمران، إلى إشارات من البنك المركزي السعودي، بمرونة للبنوك في التوزيعات، لكن المصارف ستظل متحفظة، تجاه هذه التوزيعات على المساهمين.

واعتبر أن الصورة لم تكتمل بعد حول توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي بلغت نسبتها 3.7% في نهاية عام 2019 لكن ستظل تحديات الجائحة هي العامل الأبرز، بحيث ستكون نسبة التوزيعات تتراوح بين 1% إلى 1.4% عن عام 2020.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة أمس الأحد مرتفعاً بنسبة 1.18% ليكسب 108.8 نقطة، ويغلق عند مستوى 9351.08 نقطة، هو الأعلى منذ حوالي 6 سنوات، بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال، مستفيدة من قفزات أسعار النفط وتخفيف إجراءات مواجهة كورونا.

وخففت المملكة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والتي كانت مفروضة على جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، ودور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

وقررت السعودية عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 7 مارس 2021.