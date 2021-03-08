شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات تجدد عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون ريال مع بنك البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من بنك البلاد، بقيمة 100 مليون ريال، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات لصالح بنك البلاد.

وأشارت الشركة في البيان إلى إن هدف تجديد الاتفاقية هو تمويل عقود المشاريع المؤيد تنازلها لصالح بنك البلاد، وإصدار خطابات الضمانات الابتدائية، النهائية والمقدمة.