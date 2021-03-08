شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الراجحي" تناقش توزيع أرباح بقيمة 2.5 مليار ريال على مساهميها في 29 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعا مصرف الراجحي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 29 مارس 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2020، وقدرها 2.5 مليار ريال بواقع ريال للسهم تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وقال المصرف في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأحقية تكون لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 6 أبريل 2021.

وتناقش العمومية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي، أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتصوت العمومية أيضا على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والقوائم المالية وتقرير مراجعي حسابات المصرف، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 11.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 11.3 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.9 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك، بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1.772 مليار ريال الى 2.166 مليار ريال بنسبة 22.2%.