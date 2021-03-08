شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» تحول التوزيعات 8.25% إلى نصف سنوية بدلاً من «الاستثنائية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حولت شركة سلامة للتأمين إجمالي توزيعاتها النقدية إلى توزيعات نصف سنوية بنحو 8.25% عوضاً عن توزيعات خاصة بـ 5.25% وتوزيعات نصف سنوية بـ 3%.

وتعذر الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة، ليتم تحويلها إلى أرباح نصف سنوية عوضاً عن ذلك.

وقالت «سلامة» إن مجلس إدارتها سوف يجتمع 11 مارس 2021؛ للنظر في تقديم مقترح للجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 8.25 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني 2020، عوضاً عن المقترح السابق بتوزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 3 فلوس للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان لها تعذر موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة بواقع 5.25 فلس إماراتي للسهم الواحد.