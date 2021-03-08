شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين سيول وواشنطن بشأن تمويل الوجود العسكري الأمريكي في «الجنوبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيول - أ ف ب

أعلنت السلطات الكوريّة الجنوبيّة، الاثنين، توصل سيول وواشنطن إلى اتّفاق بشأن مساهمة كوريا الجنوبية الماليّة في الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وذلك خلال فعاليات اليوم الأوّل من المناورات العسكريّة السنويّة المشتركة. وشهدت العلاقة بين سيول وواشنطن اللتين يجمعهما تحالف عسكري، اضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ اتّهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كوريا الجنوبيّة بعدم المساهمة بشكل كافٍ في الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، مطالباً إيّاها بمليارات الدولارات. وينتشر نحو 28 ألفاً و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبيّة لحمايتها من هجوم كوري شمالي محتمل. وطلبت الإدارة الأمريكيّة في بادئ الأمر من كوريا الجنوبيّة دفع 5 مليارات دولار سنوياً. وكان هذا المبلغ أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي حدّدته الاتّفاقية السابقة التي انتهت صلاحيّتها نهاية عام 2019، والتي بموجبها كانت سيول تساهم بمبلغ 920 مليون دولار سنويّاً. وقالت وزارة الخارجيّة الكوريّة الجنوبيّة إنّ الجانبَين وقّعا اتّفاقاً «مبدئياً» لم تُحَدّد قيمته. وأضافت في بيان «الحكومة ستحلّ مشكلة استمرّت أكثر من عام، من خلال توقيعها السريع على اتّفاق». وبعد ذلك، يتوجّب أن تتمّ الموافقة على هذا الاتفاق في الجمعية الوطنيّة الكوريّة الجنوبيّة. وتعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإحياء التحالفات الأمريكيّة التي قوّضها سلفه، وذلك في محاولة منه لمواجهة التحدّيات التي تُمثّلها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. وقالت الوزارة إنّ الطرفين «سيواصلان الآن الخطوات النهائية اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاقية (...) التي ستقوّي تحالفنا ودفاعنا المشترك».