شكرا لقرائتكم خبر عن ذيـل من الصـوديـوم للقـمـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال علماء من جامعة بوسطن الأمريكية إن للقمر ذيلاً يشبه المذنب، يتكون من ملايين ذرات الصوديوم. وأشار العلماء إلى أن سطح القمر يتعرض للرياح الشمسية و«فوتونات» الأشعة فوق البنفسجية والنيازك، ينتج عنها اصطدام، يتسبب بتحرر الذرات ونتيجة الضغط من الاصطدام يتشكل «مذنب طويل يشبه الذيل».

وكتب علماء الفيزياء الفلكية بالجامعة:«بالقرب من القمر، تواجه هذه الذرات جاذبية الأرض وتتركز في حزمة ذات كثافة».

ولفت العلماء إلى أن مذنب القمر لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لأن ضوء الشمس المنعكس من سطح القمر أكثر سطوعاً بمليون مرة منه، ويمكن رؤيته باستخدام كاميرات حساسة.

واكتشفت أجهزة الطيف الأرضية ذرات الصوديوم في الغلاف الجوي الرقيق للقمر في عام 1998، كشفت البيانات التي جمعت من مرصد ليونسيتو الفلكي في مقاطعة سان خوان بالأرجنتين تفاصيل حول التغييرات في الشكل والسطوع.