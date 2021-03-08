شكرا لقرائتكم خبر عن محب سالم: "حياة كريمة" خدمت الشعب بالقرى والنجوع وساعدت الشركات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس محب منير سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، في مختلف المحافظات نحو 1500 قرية بمبالغ تصل لـ500 مليار جنيه حسب ما تم إعلانه عن المبادرة.

أضاف محب سالم لـ"الخليج 365" أن ميزة المبادرة أنها تقدم خدمات للشعب، وهى خدمات كانت القرى والنجوع والعزب محرومة منها، في الوقت نفسه تقدم الخدمات للشركات العامة بقطاع الأعمال، وأيضا شركات القطاع الخاص والتي حصلت على حجم عمل كبير يساهم في تدعيم موارد الشركات وتحقيق ربح مناسب لها؛ مما يساعدها على تلافى الصعوبات التي تمر بها بعض الشركات وتوفر سيولة لها تمنها من انجاز المشروعات وتدبير مواردها ذاتيا.

أشار أن شركة المقاولات المصرية حصلت على حجم عمل يقدر بنحو 2.6 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة،بدعم ومساندة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لافتا أن الشركة تسعى أيضا للحصول على مشروعات جديدة ضمن المبادرة، حيث أن الشركة لديها القدرة على تنفيذ مشروعات في العديد من المحافظات المطروحة فيها المبادرة خاصة محافظة الشرقية .

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظ، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.