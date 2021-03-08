شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في تسعة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استقراره بالقرب من الأعلى له منذ منتصف العام الماضي 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي بعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 108.38 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.29، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.49، بينما حقق الأدنى له عند 108.27، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.31.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.50 تريليون ين مقابل 2.08 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 2.20 تريليون ين، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 6.2% مقابل 6.0% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتلى ذلك الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تسارع النمو إلى ما قيمته 99.1 مقابل 95.3 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 96.7، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 41.3 مقابل 31.2 في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 34.2.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.3% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي للحزمة تحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون.