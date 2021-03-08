شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى في شهرين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، موضحة استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1911 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1915، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1899، بينما حقق الأعلى له عند 1.1932.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تراجعاً 1.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساعاً لما قيمته 0.3 مقابل انكماش عند 0.2 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.3% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي للحزمة تحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون.