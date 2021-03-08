شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليحاول تخطي مستوى المقاومة 0.9318 الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.9375.

القناة الصاعدة الموضحة بالصورة تنظّم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.9260.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9270 والمقاومة 0.9380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد