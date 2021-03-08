شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.7615، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع من 0.6987 إلى 0.8007، مع ملاحظة أن السعر يواجه ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو المحطة التصحيحية التالية عند 0.7450.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 0.7765 – 0.7785 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7620 والمقاومة 0.7765

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط