شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا المنتظر عند 69.10، وبدأ اليوم باندفاع قوي ليلامس مستوى 71.35، مما يشير إلى أن الطريق مفتوح أمام مواصلة الارتفاع على المدى الأطول، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 73.35.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 69.50 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لتكبّد بعض الخسائر اللحظية كتصحيح هابط مؤقت قبل العودة لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.50 والمقاومة 72.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد