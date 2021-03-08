شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالرسم البياني الآن، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بالارتداد هبوطاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 26.05، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 24.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 26.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط