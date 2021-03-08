شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية ليتحرك فوق مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويواجه مقاومة أفقية فرعية عند 1707.00 تحمي السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 1692.00 لتأكيد التوجه نحو 1655.00 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض اليوم يتطلب الثبات دون 1718.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط