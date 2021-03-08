شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بالتذبذب – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم 1.2635 والمقاومة 1.2715 دون أن يتمكّن من تأكيد اختراقها حتى الآن، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، حيث يواجه السعر تعارضاً بين العوامل الفنية يجعلنا ننتظر إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال اختراق أحد المستويات المذكورة.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2580 والمقاومة 1.2740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي