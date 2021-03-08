شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواصل الاندفاع الصاعد – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية قوية ليستقر حول 108.40 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 109.22.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 107.68 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.80 والمقاومة 109.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد