شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.3775، ويبدأ اليوم بميل هابط جديد بعد الارتداد الصاعد الذي شهده في الجلسات الماضية، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، متأثراً بنموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً، بانتظار التوجه نحو 1.3675 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 1.3875 والأهم دون 1.3960.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3710 والمقاومة 1.3875

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط