شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية جديدة – تحليل - 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بانخفاض جديد ليشير إلى هجوم جديد على مستوى 1.1888، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تأكيد الكسر سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1780 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1976 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1976

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط