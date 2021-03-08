شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فائض الحساب الجاري لليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.50 تريليون ين مقابل 2.08 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2.20 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 645 مليار ين مقابل 1,166 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 1,230 مليار ين.