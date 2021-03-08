شكرا لقرائتكم خبر عن مصطلح اقتصادى.. تعرف على مفهوم الفائدة المركبة فى القروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الكثيرين مفهوم الفائدة المركبة في الاقتصاد، وقد يمر عليه المصطلح دون فهم معناه ، ونقدم بأسلوب بسيط هذا المفهوم .

ففي الاقتصاد يعنى مفهوم الفائدة المركبة بالإنجليزية Compound interest تجمع الفائدة إلى المبلغ الأصلي، ومن تلك اللحظة يحق للفائدة بالإضافة إلى المبلغ الأصلي principal تجميع فائدة خلال فترة لاحقة.

وتسمى إضافة الفائدة إلى المبلغ الأصلي تركيب compounding الفائدة مع المبلغ الأصلي.

وبحسب المعلومات فإنه قد تركب الفائدة والمبلغ الأصلي كل شهر، وفي هذه الحالة يصبح حصيلة مبلغ إدخاري مقداره 100جنيه وتصل معدل فائدته 1% شهريا يصبح 101 جنيه بعد مضي الشهر الأول، وتصبح حصيلتهما بعد انتهاء الشهر الثاني 102,01 جنيه وهكذا.

ومن أجل تعريف معدل الفائدة بالكامل، ومن أجل مقارنة معدل الفائدة المعروض مع معدلات أخرى فلا بد من معرفة معدل الفائدة بالإضافة إلى دورة الفائدة.

وبما أن معظم الناس تفضل معرفة معدل الفائدة كنسبة مئوية سنوية، فإن الحكومات تلزم المصارف والمؤسسات المالية بالإفصاح عن معدل الفائدة المركبة السنوية التي تعطيها عن ودائع تأتي إليها وتتعاقد عليها وذلك قبل التعاقد.

وعلى سبيل المثال : ففي المثال السابق يبلغ معدل الفائدة السنوي للوديعة نحو 12.68%. وهذا المعدل السنوي يسمى أحيانا معدل الفائدة السنوية المئوية أو المعدل السنوي المكافئ، أو المردود المئوي السنوي ،أو معدل الفائدة الفعلية أو المعدل السنوي الفعلي.

فإذا حسب البنك على قرض رسوم تنشيط تدفع مقدما، فإن معدل الفائدة السنوية المئوية يأخذ مبلغ الرسوم في الاعتبار وكذلك الفائدة المركبة إلى المعدل المكافئ. وتعمل تلك القرارات الحكومية الملزمة للمصارف على إعطاء الفرصة للمستهلك لمقارنة المصروفات الفعلية المرتبطة بالتعاقد على قرض.

ويمكننا مقارنة الفائدة المركبة بالفائدة البسيطة والتي لا تجمع فيها فائدة الدورة الأولي على أصل المبلغ المودع لكي تشارك معه في تجميع فائدة خلال الدورة الثانية. وتعتبر الفائدة المركبة هي المنوال المتداول عادة في التعاملات المالية، بينما يقل التعامل بالفائدة البسيطة.

وباختصار فان الفائدة المركبة تعنى حساب أصل القرض وإضافة الفائدة الشهرية على أصل القرض عند حساب الشهر الجديد.