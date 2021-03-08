الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 08-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.18% بما يعادل 108.80 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لعودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,250.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,500.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,100.00 ومستوى المقاومة 9,500.00.

عدد أسهم الشركات الرابحة

157

عدد أسهم الشركات الخاسرة

34

عدد أسهم الشركات الثابتة

9

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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