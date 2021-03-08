شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الخميس -تحليل صباحي- 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 6223 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 6150 نقطة، ومازال المؤشر يتأرجح بين مستوى 6150 ومستوى 6350 نقطة منذ بداية الشهر الماضي، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,182 وبين مستوى المقاومة هو 6,272 نقطة