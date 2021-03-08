شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تكوين (1201) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 15.10، ليهاجم من جديد مقاومته الحالية 16.83، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.57% بما يعادل 0.72 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.83، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.10 ومستوى المقاومة 18.00.