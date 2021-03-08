شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مدينة المعرفة (4310) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 18.98 وهو سعر افتتاح السهم أيضاً، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً الكثير من مكاسبه ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 19.60 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.60.