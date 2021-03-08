شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.60% بما يعادل 0.08 نقطة، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 13.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.04 ومستوى المقاومة 13.90.