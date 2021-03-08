شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.29% بما يعادل 0.04 نقطة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى مقاومته الحالي 14.00.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.65 ومستوى المقاومة 14.32.