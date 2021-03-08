شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.10% بما يعادل 0.36 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.40، ليستهدف مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.40 ومستوى المقاومة 19.30.