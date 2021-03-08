شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الاتصالات يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع الاتصالات (TTSI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.82% بما يعادل 59.77 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولات المؤشر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 7,092.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7,603.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,092.20 ومستوى المقاومة 7,603.17.