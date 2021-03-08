شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم إكسترا (4003) لأعلى سعر في آخر جلساته عند 101.60، ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.20% بما يعادل -0.20 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.00، ليستهدف مستوى المقاومة 108.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 95.00 ومستوى المقاومة 105.00.