شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون دولار تراجع بواردات مصر من التليفزيونات نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت واردات التليفزيونات ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتى حققت قفزة كبيرة في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 607 ملايين و341 ألف دولار، بينما كانت 511 مليونا و505 آلاف دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 95 مليونا و836 ألف دولار.
وشملت قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في شهر نوفمبر الماضي، كلا من واردات السيارات وبلغت قيمتها نحو 321 مليونا و78 ألف دولار، مقابل نحو 203 ملايين و842 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 117 مليون و236 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من أثاث ومقاعد وحوامل الفرش وبلغت قيمتها نحو 12 مليونا و981 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و441 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و540 ألف دولار.